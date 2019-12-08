Erkan Sözeri: "Bugün maalesef top bizi sevmedi"

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Gerçekten eğer mağlubiyet olacaksa ileriye umut veren oyunla olsun diye hep söyledim. Biz bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iyi şeyler yapacağız. Bugün maalesef top bizi sevmedi" dedi.



"İyi şeyler yapacağız"



Sözeri, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Adana Demirspor da çok istekli coşkulu mücadeleci oynayacağını bekledik öyle de oldu. Duran toptan gölü buldular ve kazandılar. Ben de oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten eğer mağlubiyet olacaksa ileriye umut veren oyunla olsun diye hep söyledim. İkinci yarı özelikle girdiğimiz çok pozisyon var. Bugün maalesef top bizi sevmedi. Biz bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iyi şeyler yapacağız. Hedefe gideceğiz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Lig oldukça zorlu geçecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA