Erkan Sözeri: "Hedef Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak"

BB.Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri 2-1'lik Ümraniyespor galibiyeti sonrası, "Golü yedikten sonra takımın gösterdiği reaksiyon çok önemliydi. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu reaksiyonu her maçta göstermeliyiz. Tek hedef var; Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak" dedi.BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti basın toplantısında değerlendirdi. Gerek hava gerekse takımdaki eksiklerden dolayı zorlu bir maça çıktıklarını belirten Sözeri, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetin yanı sıra 3 cezalı oyuncumuz ve sakat oyuncularımız vardı. Bugün de hasta oyuncularımız vardı. Bu kadar sorunlara rağmen maçın zor olacağını biliyorduk. Ümraniyspor'un pasa dayalı ve oyuna hükmeden bir stilleri var. Oyunun bazı bölümlerinden biz daha iyiydik. İyi olduğumuz zamanda da anlık bir hatadan golü yedik. Ama o gole verdiğimiz reaksiyon çok önemliydi. Biz şampiyonluğa oynayacaksak bu reaksiyonu her zaman vermeliyiz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. İkinci yarıya moralli gireceğiz kupada Beşiktaş ve ligde İstanbul maçlarına iyi hazırlanacağız. Tek hedef var Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak. Ayrıca oyuncularım pozitif ayrımcılığı sahaya çok iyi yansıttılar. Takımımı kutluyorum" dedi.Sözeri, transfer çalışmaları hakkında ise " Sivasspor bugün lider ama Rıza hoca hala transfer istiyor. Her takım transfer isteri. Biz de eksikleri tespit edip takımın dengesini bozmadan hamleler yapmamız gerekir. Yönetim ile oturup, değerlendireceğiz. Erzurumspor'a ilk geldiğimde hedefim 30- 33 puan aralığıydı. Şimdi 30'u yakaladık. Dengeleri bozmadan takviyeleri yapacağız" yorumunu yaptı. - İSTANBUL