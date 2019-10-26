Erkan Sözeri: "Hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "İnşallah hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlarda tablomuza bakacağız ve ona göre transfer yapacağız." dedi.

Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birtakım eksikleri olduğunu ve bunları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde, lige iyi başlanamaması nedeniyle motivasyonu düşmüş bir takımla karşılaştığını aktaran Sözeri, "Oynayan veya oynayamayan bütün oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak zorundayız. Buraya geldik ve biz sorun çözme yeriyiz. Bu takımda bir problem olmasa Muzaffer (Bilazer) hoca devam ederdi. Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak kontrolü sağlayacağız." diye konuştu.

Takımda hala motive edemedikleri oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Sözeri, "Onlarla da tekrar konuşacağım. Problemleri çözeceğiz. Sakatlıklar var, şöyle ya da böyle oldu gibi bahanelere sığınacak biri değilim. Bizim işimiz, var olan sorunları çözmektir." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları performanslarına göre değerlendirdiğini anlatan Sözeri, kadroyu buna göre şekillendireceğini vurguladı.

"İnsanlar dolu dolu bir takım görmek istiyor"

Takımı bozan, uyumsuzluk yapan kim olursa olsun kadroda yer alamayacağını dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Bu tip oyuncu sana 2 maç kazandırır ama 8 maç kaybettirir. veya bir oyuncuyu kazanacağız diye bütün takımı kaybederiz. Oyuncu gelir, hatasını anlar ve özür dilerse, tekrar değerlendiririz. Çünkü insanlar dolu dolu bir takım görmek istiyor. Oyuncuya adaletli davranırsak, bu takımı toparlarız. Kendisini takıma ait hisseden oyuncuya formayı verirseniz, bu iş olur diye düşünüyorum. Gabriel Obertan ve Gilles Sunu'yla ilgili, öncelikle fizik kaliteleri iyi olacak ve kendilerini bu lige ait görecekler. Bunlar iyi olursa zaten bize çok büyük katkı verirler."

Sözeri, ligde inişli çıkışlı dönemlerin yaşanacağına dikkati çekerek, "Yenilebilirsiniz ama iyi oynandığını herkes görmeli. Böyle olursa hedefe ulaşırız. İnşallah hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlarda tablomuza bakacağız ve ona göre transfer yapacağız. Ancak sakatlar iyileşir ve motive olursak, çok transfer yapılacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA