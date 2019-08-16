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Erkan Sözeri: "Lige kaza ile başladık"

Giresunspor'un sahasında 2-0 mağlup olduğu Menemenspor karşılaşmasını değerlendiren Teknik Direktör Erkan Sözeri, lige bir kaza ile başladıklarını söyledi.

16.08.2019 23:30 Erkan Sözeri:
Giresunspor'un sahasında 2-0 mağlup olduğu Menemenspor karşılaşmasını değerlendiren Teknik Direktör Erkan Sözeri, lige bir kaza ile başladıklarını söyledi. Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmada alınan mağlubiyetin, hedeflerinden vazgeçirmeyeceğini söyledi. Tecrübeli Teknik Direktör Sözeri, "Aslında çok istekli başladık. Arzulu başladık. Oyuncularımız sahaya bunu yansıttı. Bu ligin yeni takımı, rakibimiz istekliydi kapalı oynadılar. İyi takım kurmanın şampiyonluğa oynamanın bu tarz handikapları olabilir. Bütün maçlarımızı bu tarzla oynayacağız. Bu karşılaşmayı değerlendirecek olursak, ligin ilk haftasına aldığımız mağlubiyeti kaza olarak değerlendirelim.Bazı oyuncularımızın form durumları oturmadı. Klasik olacak gibi ama zamana yaymak gerekir. Çünkü biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu takım forma girdiği zaman çok iyi galibiyetler alacaktır. Biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün şehir inanmış olarak geldi. Bugün güzel desteklediler. Hayal kırıklığına uğramasınlar biz asla vazgeçmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Eksiklerimizi yapacağız. Bir mağlubiyetle vazgeçmeyeceğiz. Rakibe çok pozisyon vermedik. Söyleyecek fazla bir şey yok. Denizlispor geçen sezon ilk maç kaybetti ama ligin sonunda şampiyon oldu. Bu tarz örnekler var. Bazı Menemensporlu oyuncuları üzüntüyle izledim. Yere yattılar. Bence bu acizlik her pozisyonda bunu yaptılar. Gerek yoktu. Abarttılar. Geçmiş olsun. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
(İHA)

Giresunspor, Güncel

Kaynak: İHA

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