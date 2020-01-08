Erkan Tan'ın canlı yayında zıplayarak kar haberi sunması herkesi güldürdü

A Haber sunucusu Erkan Tan'ın, Ankara'da yağan karla alakalı bir haberi 'zıplayarak' sundu. Tan'ın haberi sunma şekli ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYINDAKİ SUNUMU GÜLDÜRDÜ

Canlı yayında söylediği "Ver mehteri" sözüyle adından söz ettiren Erkan Tan, bu sefer de haber sunma yöntemiyle gündeme geldi. Ankara'da yağan kar sonrasında yaşananlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erkan Tan, "Mansur Yavaş Ankara'yı titretti" diyerek haberi zıplayarak sundu. Tan'ın bu anları ekran başındakileri de güldürdü.

ERKAN TAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı sunucu Erkan Tan ilköğretime Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi'nde başladı ve ardından Erzurum Tekman İlçesi'nde devam ederek İzmir Foça'da tamamladı. Ortaöğretim 1. ve 2. sınıfları ise İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda okuyan Erkan Tan ardından Tokat Erbaa Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi ise yatılı olarak İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu ve son olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Mezuniyetin ardından TRT tarafından gerçekleştirilen sınava katılan Erkan Tan 1989 yılının Eylül ayında TRT Ankara Televizyonu'nda iş hayatına adım attı. 1990 yılında Ayben Tan ile evlendi ancak 2000 yılında boşandı. Tan'ın bu evliliğinden Ege Tan isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini ise 2006 yılında psikolog İlkim Öz ile gerçekleştirdi ancak bu evliliği de 2013 yılında son buldu.