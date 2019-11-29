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Erkan Zengin, Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

29.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:18Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Demirspor, Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktör-oyuncu olarak görev alan Erkan Zengin'i kadrosuna kattı. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya da anlayışından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Erkan Zengin, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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