Erkan Zengin: "Ben burada teknik ekibe yardımcı oluyorum"

Karagümrük Kaptanı Erkan Zengin, kırmızı-siyahlı kulüple ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kendisinin teknik adam olmadığını, futbolcu olduğunu üzerine basarak söyleyen Erkan Zengin, sadece teknik ekibe yardımcı olduğunu vurguladı. Eskişehir 'deki protestonun üzücü olduğunu sözlerine ekleyen Erkan Zengin, Karagümrük taraftarı için de, "Bir semt takımının taraftarlarının böyle bir kültürü olması gerçekten inanılmaz" dedi.Karagümrük'te kaptan olarak forma giyen ve son oynanan Osmanlıspor karşılaşması öncesinde de teknik ekipte yer alacağı açıklanan 34 yaşındaki Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Özellikle Osmanlıspor maçında 2 gol attıktan sonra oyundan çıkmasının ardından sosyal medyada, "Kendisini oyundan alıp alkışlattı" denilen Erkan Zengin, üzerine basa basa, "Ben teknik adam değilim, futbolcuyum" ifadesini kullandı. Eskişehir deplasmanında yaşanan protestonun kendisini çok üzdüğünü, Karagümrük taraftarının da inanılmaz şekilde semtine destek verdiğini dile getiren Erkan Zengin, her soruya samimi cevaplar verdi."OYNADIĞIM LİGİN ÖNEMİ YOK"Sezon değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan ve TFF 1. Lig'e iyi başladıklarını söyleyen Erkan Zengin, "15 puandayız şu anda. Cüneyt hocamızla iyi puanlar topladık. Şimdi de bunun devamını getirmek istiyoruz. Takım olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocalarımızla. Güzel bir şeyler çıkacak inşallah. Şu anda 15 puanımız var ve üzerine koyabiliriz. Menemen ve Giresunspor maçlarında son anda puan kaybı yaşadık. Şu anda 4 puan daha fazlamız olabilirdi. Ama iyi gidiyor, çalışmaya devam. Takım olarak iyi oynadığımızda ve Süper Lig'e çıktığımızda başkanımız beni burada isterse tabii ki kalacağız. Onun dışında Süper Lig, 2. Lig ya da amatör lig benim için fark etmez. Ben futbol oynayayım, bana yeter. Süper Lig olmasının önemi yok. Benim için yeşil saha olsun yeter. Renkli bir kariyerim oldu aslında. Eskişehirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Milli Takım, şu anda Karagümrük Bunların hepsini ben kendim seçtim. Avrupa Kupası'ndan 2. Lig'e gitmek Ben her zaman daha farklı şeyler istedim. Süper Lig'de kalabilirdim. Ama ben farklı olmayı istedim. 9 sene Süper Lig'de oynadım ve devam edebilirdim. Avrupa Kupası'nda oynadıktan sonra 1. Lig'e geldim. Ben sürekli kazanmak istiyorum. Bu 2. Lig'de de olur Süper Lig'de de olur. Benim nerede oynadığımın pek fazla önemi yok, önemli olan yeşil sahada olmak" ifadelerini kullandı."ESKİŞEHİR'DE HER SORUNDA BENDEN DESTEK İSTERLERDİ"Eskişehirspor deplasmanında attığı gollerin ardından tribünler tarafından ıslıklanmasıyla ilgili olarak konuşan Erkan Zengin, "Eskişehir'de yaşanan durumu aslında gayet normal karşılıyorum. Önce insana bakarsın, kulübü için ne yapmış dersin. Orada taraftarlar bir bütün. Birisi bir şey söylediğinde diğerleri de aynısını yapıyor. Bu tepkinin nasıl bir tepki olduğuna bakmak lazım. Ben Karagümrük'te oynuyorum, ekmeğimi burada kazanıyorum ve aileme bakıyorum. Eskişehir'de yaptıklarım önemli. 2 gol attım diye ıslıklanma oldu ama sonra geri döndüler. Bu sadece bana değil başkasına da oluyor. Ben o kadar katkı vermişim, sonra milli takıma yükselmişim ve Trabzonspor'a transfer olmuşum. Güzel şeyler bırakmışım Eskişehir'de. Böyle bir şeyi nasıl yapıyorlar bilmiyorum, nasıl bu duruma geldi? Ben sahadayım, benim umurumda değil ne olup bittiği. Ama bundan sonrası gerçekten çok üzücü. Futbol olarak ve saha dışında çok katkı yapmış bir insanım Eskişehir'e. Benim kişiliğimi hepsi bilir. Bunu nasıl yaparlar? O dönemde futbolcular Eskişehirspor'u FIFA'ya ve mahkemeye verdiğinde benden destek isterlerdi. Taraftarla görüştüm, çalışanlarla görüştüm, bütün yönetim hep beni arardı. Bu kadar şey yaşandıktan sonra böyle bir şeyi nasıl yaptılar diye soruyorum kendime" açıklamasını yaptı."TARAFTAR BENİ MOTİVE EDİYOR"Karagümrük gibi bir semt takımının çok ateşli taraftarı olduğunu vurgulayan Erkan Zengin, "Ben böyle bir semtte bu taraftarın bu kenetlenmesine gerçekten inanamıyorum, inanılmaz bir durum. Bu kenetlenme Eskişehir'de de vardı. Oradaki duygularımı burada da yaşıyorum. Oynadığım kulüplerin her zaman taraftarları çok iyi oldu. Beşiktaş, Eskişehir, Trabzonspor ve Karagümrük Oynadığım kulüplerde hep iyi bir taraftarın önünde oynadım. Futbolcuyu taraftar oynatır diye düşünüyorum. Bu durum futbolcuyu ekstra koşturuyor. Seyircisiz oynamak çok farklı. Futbolcu nasıl motive olur bilmiyorum ama beni motive eden taraftar. Onların bana hem iyi yönde hem kötü yönde konuşması beni her zaman motive ediyor" şeklinde konuştu."BEN TEKNİK EKİBE YARDIMCI OLUYORUM"Osmanlıspor maçı öncesinde kendisinin teknik ekipte yer alacağının açıklanmasıyla ilgili konuşan Erkan Zengin, "Başkanımız böyle bir proje olmasını istedi. Buraya bir teknik adam da gelebilirdi. Başkanımız, futbolculara ve yardımcı hocalara çok güvendi. Bana direkt hoca diyemezsiniz çünkü ben futbolcuyum. Ben, teknik ekibe yardımcı oluyorum ama bütün futbolcular teknik ekibe yardımcı oluyor. Tabii ki ben takımın kaptanı olduğum için biraz daha katkı sağlıyorum. Burada hocalarımız var. Antrenman programı hazırlayan da var analiz yapan da. Burada o kadar kaliteli ve tecrübeli futbolcular var ki, herkes bir şey yapıyor" diye konuştu.2009 yılında Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Yusuf Şimşek'in de daha önce antrenör-futbolcu olarak Turgutluspor'da görev yaptığı hatırlatılan Erkan Zengin, "Yusuf Şimşek hocanın da kariyeri biraz böyleydi. Burada da hocalık yaptı. Kendisini çok seviyorum ve ona da başarılar diliyorum" dedi.Takım arkadaşı Barış Özbek'le ilgili de konuşan Erkan, "Barış'ın zamanında futbolu çok erken bıraktığını düşünmüştüm. Yeniden başlaması çok olumlu oldu. Şampiyonluktaki baş mimarlardan birisi kendisidir. Bizimle antrenmanlara çıkıyordu ve başkanımız 'Barış sen daha oynayabilirsin' dedi. Barış da kabul etti ve güzel bir durum ortaya çıktı. 32 yaşında kendisi, neden oynamasın" açıklamasında bulundu."BEN KENDİMİ OYUNDAN ALMADIM, HOCALARIMIZ ALDI"Osmanlıspor maçında sosyal medyada "Teknik Direktör Erkan Zengin kendisini oyundan aldı" söylemleriyle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Takımın başında hocalarımız var ve onlar neyi görüyorsa ona göre hareket ediliyor. Bir futbolcu sahadan çıkmak istediği zaman bunu zaten söylüyor. Hocalar da bunu görüyor zaten. 2 gol atmıştım ve yorulmuştum. Maçtan önce de sakatlığım vardı ve ayağım ağrıyordu. Hocalar da bunu gördü ve benim oyundan çıkmam gerekti. Ben zaten sahadayken, kenara gelip 'Şunu oyundan çıkarın' diyemem ki. Bu biraz saçma olur" dedi.Son olarak Karagümrük taraftarı ve Vefa Stadı'yla ilgili konuşan Erkan, "Maç yaptığımız yerdeki atmosfer inanılmaz. Kahvenin önünden geçerken bile insan mutlu oluyor. Ben ilk kez böyle bir stat görüyorum. Çok güzel, çok sevimli bir ortam var. Mahalleden geçerken teyzeler 'Hadi aslanım, hadi oğlum' diyor. Bu durum Trabzon'da da olmuştu. Taraftarın inanılmaz bir desteği var. Benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Onlar zaten gereğini her maçta yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.(İHA)