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Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı

İstanbul Başakşehir'de erkek arkadaşı olduğu için babası ve amcası tarafından öldürülmek için ormana götürülen genç kızı, ihbar üzerine aracı takip eden polis ekipleri kurtardı.

11.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:35

Ankara'da 17 Yaşındaki Şeyma Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrenen babası tarafından öldürülüp yol kenarına atılmıştı. Bu olayın ardından geçtiğimiz günlerde bir cinayetin önüne geçildi.

Pazar günü saat 19.20 sıralarında , Şamlar Mahallesinde polisi arayan bir kişi, beyaz bir panelvan araca genç bir kızın zorla bindirildiğini gördüğünü ve aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlıdere mevkii Şamlar parkına doğru gittiklerini söyledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şamlar parkı içerisinde aracın seyir halinde olduğu gördü. Araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak devam etti.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Emniyet ekipleri ile panelvan araç arasında yaşanan kovalamacanın ardından aracın önünü kesilerek durduruldu. Aracın ön tarafında oturan Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) araçtan indirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin araçtan indikleri sırada yere çamurlu bir eldiven düşürürken, aracın ön tarafında yapılan aramada düşen eldivenin çifti bulundu. Bulunan ikinci eldivenin içerisinden de ekmek bıçağı çıktı.

GENÇ KIZ AĞZI BAĞLI HALDE BULUNDU

Aracın arka tarafındaki kapısı açan polis, yerde cenin pozisyonunda yatar vaziyette ve boynunda koli bandı bulunan üzerindeki kıyafetleri çamurlanmış olan ve ağlayan 17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu. P.D.D'nin kendisini bulan polis ekiplerine 'erkek arkadaşım olduğundan dolayı babam ve amcam beni öldürmek için ormana getirdiler ' dediği öğrenildi. P.D.D.'nın boynunda bulunan bandın ise bağırmaması için ağzına bantlandığı fakat bandın kayarak boynuna indiği belirlendi. Küçük kızın ifadesinde 'babam ve amcam erkek arkadaşım olduğundan dolayı beni korkutmak için ormana götürdüler, bir daha erkek arkadaşımla görüşmeyeceğimi söyledikten sonra babam ve amcamla anlaştık, eve dönüyorduk ' dediği kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı araştırmalarda konunun aile içi bir mesele olduğu öğrenilirken, Mehmet Emin D.'nin P.D.D.'nin babası olduğu, Ramazan D.'nin ise amcası olduğu belirlendi. P.D.D.'nin bir süre önce ailesi tarafından örgün öğretim gördüğü okulundan alındığı öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Emin D. ile Ramazan D., Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından " Kasten Öldürmeye Teşebbüs " suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kurtarılan 17 yaşındaki P.D.D. ise ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı

Başakşehir, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (13)
TÖVBE TÖVBE:Manyaklaşti millet iyice..erkek arkadaşı olması..ôlmesinden daha vahim bi durum nasıl olabilir..ruh hastaları..
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ADINIZI YAZIN:Aklım almıyor, . Korkulası dünya, insanlık yok oluyor. Allah ıslah etsin inşallah.
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BAY KEMAL:İDAM GELMELİ SAYGILARBEN BAY KEMAL
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TC SVS 58:Allahın verdiği canı ancak Allah alırBUNLAR İNSAN OLAMAZ VASSELAM
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AGA:yaziklar olsun memleketin civisi cikti sizler nedüsünürsünüz bilmem
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ADSIZ CENGO:PEKİ BU KİŞİLERE KAÇ SENE VERECEKSİN HAKİM AMCA
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28 4
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MÜBAŞİR:Zor serbest kalacaklar..
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HAKİM AMCA:Tabiikisi serbest birakilacaklar , siz ne sandiniz acaba ?
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14 1
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET..:BU CANİLİK. ALLAH KİMSEYİ BU HALLERE DÜŞÜRMESİN.
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VATANDAŞ:Cahiliye dönemi gerimi geldi
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