Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcası öldürecekti ek görüntüyle

ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU GEREKÇESİYLE BABASI VE AMCASI ÖLDÜRECEKTİ (3) ek görüntüyle

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) - ERKEK arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşının polise yaptığı ihbar kurtardı. Baba ve amca ifadelerinde, 'Öldürmek niyetinde değildik sadece korkutmak istedik" dedikleri öğrenildi. İş insanı baba ve amca tutuklanarak cezeaevine gönderildi.

TESADÜFEN GÖRDÜ

Ankara'da 17 Yaşındaki Şeyma Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrenen babası tarafından öldürülüp yol kenarına atılmıştı.

Olay, pazar günü saat 19.20 sıralarında Başakşehir, Şamlar Mahallesinde yaşandı. Polisi arayan bir kişi, beyaz bir panelvan araca genç bir kızın zorla bindirildiğini gördüğünü ve aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlıdere mevkii Şamlar parkına doğru gittiklerini söyledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şamlar parkı içerisinde aracın seyir halinde olduğu gördü. Araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak devam etti. Emniyet ekipleri ile panelvan araç arasında yaşanan kovalamacanın ardından aracın önünü kesilerek durduruldu. Evlerinden yaklaşık 5 km sonra durdurulan aracın ön tarafında oturan Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) araçtan indirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin araçtan indikleri sırada yere çamurlu bir eldiven düşürürken, aracın ön tarafında yapılan aramada düşen eldivenin çifti bulundu. Bulunan ikinci eldivenin içerisinden de ekmek bıçağı çıktı.

AĞLARKEN BULUNDU

Aracın arka tarafındaki kapısı açan polis, yerde cenin pozisyonunda yatar vaziyette ve boynunda koli bandı bulunan üzerindeki kıyafetleri çamurlanmış olan ve ağlayan 17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu. P.D.D'nin kendisini bulan polis ekiplerine ' erkek arkadaşım olduğundan dolayı babam ve amcam beni öldürmek için ormana getirdiler ' dediği öğrenildi. P.D.D.'nın boynunda bulunan bandın ise bağırmaması için ağzına bantlandığı fakat bandın kayarak boynuna indiği belirlendi. Küçük kızın ifadesinde 'babam ve amcam erkek arkadaşım olduğundan dolayı beni korkutmak için ormana götürdüler, bir daha erkek arkadaşımla görüşmeyeceğimi söyledikten sonra babam ve amcamla anlaştık, eve dönüyorduk ' dediği kaydedildi.

'KORKUTMAK İÇİN YAPTIK"

Toptancı işiyle uğraşan işadamı baba ve kardeşi ise ifadesinde, 'Amacımız korkutmaktı. Öldürmek değildi" dedikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı araştırmalarda konunun aile içi bir mesele olduğu öğrenilirken, Mehmet Emin D.'nin P.D.D.'nin babası olduğu, Ramazan D.'nin ise amcası olduğu belirlendi. P.D.D.'nin bir süre önce ailesi tarafından öğretim gördüğü okulundan alındığı öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Emin D. ile Ramazan D., Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından " Kasten Öldürmeye Teşebbüs " suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İHBARCI ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Kurtarılan 17 yaşındaki P.D.D. ise ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi. Öte yandan polise ihbarda bulunan kişinin de 17 yaşındaki kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA