Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baba Harun Yıldız , erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Harun Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalışan kızını silahla vurarak, katletti.

ŞEYMA YILDIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

TUTUKLANDI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.