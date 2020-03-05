Erkek arkadaşı tarafından çıplak fotoğrafları yayılan Paige Spiranac, yaşadığı sıkıntıları anlattı

Ünlü golfçü Paige Spiranac, çıplak fotoğraflarının internette yayılmasıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaştı. Spiranac, bir süre önce erkek arkadaşına çıplak fotoğrafını gönderdi. Çift, birbirinden ayrılınca Spiranac'ın eski sevgilisi söz konusu fotoğrafları başka bir arkadaşına gönderdi.

DUBAİ'DE TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bu şekilde Spiranac'ın fotoğrafları birçok insanın eline geçti. Paige, fotoğrafın yayılmasından sonra tanımadığı yüzlerce kişinin kendisine taciz mesajları yolladığını söyledi. 26 yaşındaki golfçü, " Dubai 'de bir maç öncesi bir adam yanıma yaklaştı. Elinde çıplak fotoğraflarımın olduğunu söyledi. Eğer para vermezsem yada ona çıplak fotoğraf atmazsam fotoğrafımı yayacağını söyledi" dedi.

ZOR ZAMANLARI ÇIPLAK POZ VEREREK ATLATMIŞ

Paige, yaşadığı zor zamanları bir spor dergisine çıplak poz vererek atlattığını belirtti. Amerikalı golfçü, internet zorbalığı ile karşı karşıya kalan insanlara yardım etmek amacı ile kurulan bir hayır kurumunun temsilciliğini yapıyor.