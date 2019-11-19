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Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladıMUĞLA - Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze...

19.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:42
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
MUĞLA - Erkek arkadaşı tarafından 'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel 'nin Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.
Güleda'nın cenazesi Isparta'dan Ortaköy'deki evine getirildi. Binlerce vatandaşın göz yaşları içinde karşıladığı cenazeyi gören anne Vefaret Canel fenalık geçirdi. Baba Mustafa Cankel'e ise yakınları destek oldu. Ardından Güleda Cankel Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortaköy mezarlığına defnedildi. Güleda'nın cenazesinin üzerine yakın zamanda evlenen ablasının düğününde giydiği elbisesi örtüldü. Anne Vefaret Canel'in 'Prensesim, Meleğim' feryadı yürekleri dağladı.
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Menteşe, Isparta, Ortaköy, Yerel

Kaynak: İHA


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