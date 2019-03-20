Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Liseli Mine Kurtarılamadı (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat
Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Genç
kızın cenazesi Artova
ilçesine bağlı Aşağı Güçlü köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Artova
Kaymakamı Mustafa Karali, Artova
Belediye Başkanı Lütfü Yalçın, Mine Topçu'nun yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ
Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise Artova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ilk ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için vurduğunu söyledi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan M.G., Çamlıbel
T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Artova, Tokat, Güncel
Kaynak: DHA