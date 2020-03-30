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Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı!

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı!

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı.

TABURCU EDİLDİ

Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BEN BİR ŞEY YAPMADIM'

Polis, ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi.

Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Ali Ağaoğlu, Ortakent, Magazin
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