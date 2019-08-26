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Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti

Japonya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı. Yaralanan erkek arkadaşı yerde kanlar içerisinde yatarken de başında sigara içti.

26.08.2019 21:20 Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti

Japonya'da 21 yaşındaki Yuka Takaoka isimli kadın tartıştığı erkek arkadaşı Phoenix Luna'yı karnında bıçakladı. Daha sonra da kanlar içinde yerde uzanmış erkek arkadaşının yanına oturup sigara içti.

Takaoka ve erkek arkadışı Luna, eğlence mekanlarının ve hayat kadınlarının çalıştığı Kabukicho Mahallesinde çalışıyordu. Takaoka, erkek arkadaşının diğer kadınlarla çok yakınlaşmasından aşırı derece kıskançlık duymaya başaldı. Erkek arkadaşının cep telefonunda başka kadınlar ile samimi bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını görünce Luna'yı karnından bıçakladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Olaydan sonra Yuka Takaokasosyla medyada popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıları, güzel ve masum yüzlü bir kadının aşk için saldırgan olmasından şaşkınlık duyduklarını belirterek genç kadına, "En güzel cinayete teşebbüs şüphelisi" lakabını taktı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yuka Takaoka , erkek arkadaşını çok sevdiğini, yaşadığı kıskançlık krizi sonrası kendisine hakim olamadığını bu nedenle erkek arkadaşını bıçakladığını söyledi. Luna, ise kız arkadaşının kendisini bıçaklamasının bir nedeni olduğunu ve kendisine kızgın olmadığını söyleyerek şikayetçi olmadı.

Gözaltına alınan Takaoka , mahkeme tarihine kadar polis gözetiminde kalacak.


Japonya, 3. Sayfa, Güncel

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