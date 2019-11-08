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Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı

BARTIN'da, ailesiyle tanışmak için erkek arkadaşının evine gelen Emine Nur Ö. (19), 5'inci kat balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:09 Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı

BARTIN'da, ailesiyle tanışmak için erkek arkadaşının evine gelen Emine Nur Ö. (19), 5'inci kat balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da askerliğini yapan erkek arkadaşıyla birlikte 'a gelen Emine Nur Ö., arkadaşının ailesi ile tanıştı. Emine Nur Ö., bir süre sonra, bilinmeyen nedenle 5'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. Alt katların balkonlarındaki çamaşır iplerine takılarak zemine çakılan Emine Nur Ö., ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Emine Nur Ö.'nün erkek arkadaşını, ifadesinin alınması için karakola götürdü. Emine Nur Ö.'nün, erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte yarın Afyonkarahisar'daki kendi ailesinin yanına gitmeyi planladığı, burada da 'kız isteme' olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Mahallesi, Bartın, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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