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Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı

Antalya'da geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus vatandaşı Nadezhda Z., sabah saatlerinde 7'nci kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sağlık ekipleri, Rus kadını hayata döndürmek için yarım saat boyunca kalp masajı yaptı.

30.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:55

'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z.(35), geceyi geçirdiği erkek arkadaşının 7'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı kadın, yaşamını yitirdi.

KULAĞINDA KULAKLIK, ELİNDE TELEFON VARDI

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2278 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z., dün akşam erkek arkadaşı Murat Ö.'nün evine gitti. Geceyi burada geçiren Nadezhda Z., sabah 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen Nadezhda Z., ağır yaralandı.

YARIM SAAT BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Nadezhda Z., yaşamını yitirdi.Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Nadezhda Z.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

TELEFONU İNCELENECEK

Polisin ifadesine başvurduğu Murat Ö., arkadaşının, kendisine çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söylediğini ileri sürdü. Polis, Nadezhda Z.'nin cep telefonuna incelemek için el koydu.

Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı

Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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