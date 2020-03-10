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Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atıp taşla saldıran kadın kameraya yansıdı

İstanbul'da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa önce tekme attı ardından taşla saldırmaya kalktı. Olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10

Pendik 'te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Sülüntepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 3 kadın ve 2 erkekten oluşan iki grup arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre iki erkek şahıs arasında çıkan tartışmaya kadınlar da müdahale etti. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa tekme ile saldırdı.

YERDEN ALDIĞI TAŞLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Çevredeki vatandaşlar da birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısları ayırmaya çalıştı. Kadın, daha sonra yerden kalkan şahsa bu sefer de yerden aldığı taş ile saldırmaya çalıştı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

KAMERAYA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan kavga anları ve kadının yere düşen adama tekme ve taşla müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar birbirleriyle kavga ediyor. Bir kadın da yere düşen adama tekme atıyor ardından taş ile saldırmaya çalışıyor.

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atıp taşla saldıran kadın kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler : Pendik, kavga, 3. Sayfa, Güncel
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