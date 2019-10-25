Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu

Gaga Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl YouTube kanalında yayınladığı bir video ile gündeme oturmuştu. Para karşılığında erkek çocukları öpüştürdüğü bir içeriği paylaşan Altuğ, çıkarıldığı duruşmada tutuklandı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü yönündeki iddia ise gündeme sarstı.

ERKEK ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRMÜŞTÜ

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Erkek çocuklarına yaptırdığıyla adından günlerce söz ettiren Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi. Bulut'un öldürdüğü yönündeki iddiasını duyan birçok kişi Twitter'dan Bulut hakkında paylaşım yapmaya başladı.

İşte Gaga Bulut hakkında gelen bazı tweetler:

GAGA BULUT KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 21 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.