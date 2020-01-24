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Erkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı

ŞANLIURFA'da, erkek hemşire Samit D. (21) görev yaptığı hastanenin dördüncü katındaki balkondan atlayarak, intihar teşebbüsünde bulundu.

24.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:43Erkek hemşire çalıştığı hastanenin balkonundan atlayarak, intihara kalkıştı

ŞANLIURFA'da, erkek hemşire Samit D. (21) görev yaptığı hastanenin dördüncü katındaki balkondan atlayarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan Samit D., görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan erkek hemşire Samet D., sabah saatlerinde 4'üncü kattaki göğüs hastalıkları servisinin balkonundan atladı. Kanlar içerisinde kalan Samet D. hemen acil servise alındı. İlk müdahalesinin ardından da yoğun bakım ünitesine sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerinden Samet D., görevi esnasında saat 10.10-10.15 sularında, hastanemizin 4'üncü katındaki göğüs hastalıkları servisi balkonundan aşağıya kendini atmıştır. Hızlı bir şekilde kendisine gerekli acil müdahale yapılmış olup,  genel durumu kötü olan personelimiz yoğun bakıma alınmıştır" denildi.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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