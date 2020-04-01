’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi

İstanbul 'da hemşire olarak çalışan Tolgahan Karadaş, geçtiğimiz günlerde halk otobüsüne bindi. Koronavirüs nedeniyle ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı olan Karadaş, gösterdiği kartla şoförü hemşire olduğuna ikna edemedi. ''Erkekten hemşire mi olur'' diyerek Karadaş'ı otobüsten indiren şoför hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturma başlattı. Şoför, savunmasında daha önce öyle bir görevli kartı görmediğini söyledi.

ERKEK HEMŞİRE OLDUĞUNA İNANDIRAMADI

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş önceki gün Alibeyköy'de bindiği özel halk otobüsünden, "Erkekten hemşire mi olur" denilerek şoför tarafından araçtan indirildiğini iddia etti. Kendilerine koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hakkı verildiğini söyleyen Tolgahan Karadaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi alıp bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi.''

''11 GÜNDÜR KIZIMI GÖREMİYORUM''

Hareketlerine devam ederse şikayetçi olacağını söyleyen Karadaş, ''Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Ben de aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak bir de bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum." dedi.

DAHA ÖNCE ÖYLE BİR KART GÖRMEDİĞİ İDDİA ETTİ

İBB yetkilileri konuyla ilgili olarak şoför hakkında bir tahkikat, soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şoförün ifadesi alınıyor, özel halk otobüsünde kamera var ise kayıtlar izlenecek." ifadelerine yer verdi. Yetkililer şoförün ilk ifadesinde, söz konusu yolcuyu durak harici aldığını, kendisine o güne kadar hiç görmediği bir kart gösterdiğini bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediğini anlattılar.

Kaynak: DHA