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Erkek hemşireyi indiren şoför: Hiç görmediğim bir kart gösterdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Erkekten hemşire mi olur?

01.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:43
Erkek hemşireyi indiren şoför: Hiç görmediğim bir kart gösterdi
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Erkekten hemşire mi olur?" diyerek sağlık görevlisini otobüsten indirdiği iddia edilen özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı.

İBB yetkilileri konuyla ilgili olarak şoför hakkında bir tahkikat, soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şoförün ifadesi alınıyor, özel halk otobüsünde kamera var ise kayıtlar izlenecek" dedi. Yetkililer şoförün ilk ifadesinde, söz konusu yolcuyu durak harici aldığını, kendisine o güne kadar hiç görmediği bir kart gösterdiğini bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediğini belirttler.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş önceki gün  Alibeyköy'de bindiği özel halk otobüsünden, "Erkekten hemşire mi olur" denilerek şoför tarafından araçtan indirildiğini iddia edilmişti. Kendilerine koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hakkı verildiğini söyleyen Tolgahan Karadaş yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende 'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Ben de aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak bir de bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum"


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erkek hemşireyi indiren şoför: Hiç görmediğim bir kart gösterdi - Haberler

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