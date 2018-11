Erkek İnfertilitesi Hakkında Son Gelişmeler ESGH 2018'te Konuşuldu

Kongreye 2 çalışmasıyla katılan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos, ESGH 2018 izlenimlerini anlattı.

"Kongrede azosperm, sperm üretim bozukluklarının tanısı ve tedavisi konusunda dünyada yapılan en son çalışmalar sunuldu.Dünya'nın önemli merkezlerinden gelen yüzlerce katılımcının bulunduğu kongreye biz de 2 çalışmamızla katıldık. Sunduğumuz çalışmalarımız "A new candidate biomarker in Spermatogonial Stem Cell maturation : Dynamin 2" ve "Expression profiles of Spermatogonial Stem Cells' marker genes in azoospermic patients with different pathologies" adlı araştırma sonuçlarımızdı. Bu çalışmalarımızda azoospermik erkeklerde testislerde kök hücrelerin sperm üretim durumunu gösterecek çok önemli belirteçlerin varlığını gösterdik. Bulduğumuz belirteçler ve diğer merkezlerin sonuçları, kongre süresince üzerinde en fazla konuşulan konu oldu. Çünkü kongrenin bir içeriği de sperm üretiminin bozulmasından sorumlu olabilecek genler ile ilgiliydi.

Kongre vesilesiyle, dünyada diğer merkezlerde erkek infertilitesiyle ilgili nelerin yapıldığını da en güncel haliyle görmüş olduk. Netice olarak anlaşıldı ki, azoosperminin gelecekteki tedavisi hatalı genlerin ortaya çıkarılması yönünde ilerleyecektir. Bizim çalışmalarımız da bu yöndeki katkılarıyla oldukça ilgi çekti."

BURSA - Ulaşım ve imarda 2035 yılının planlarını yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı acilen büyütme niyetinde olduklarını söyledi. Nüfusu 3 milyona dayanan şehirde alt yapı ihtiyacının doğduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Yapılaşmada kat artışına gidersek, bu işin altından kalkamayız. O yüzden şehrin batı aksına doğru, arazi olarak genişlemesi gerekiyor. Attığımız adımlar bu yönde" dedi.

Bereket Sofrası geleneğini Yıldırım'daki Şükraniye Mahallesi'nde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Helvalıpınar Camii'nde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi simit, peynir, zeytin, çay eşliğinde yapılan kahvaltı programına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz ve Büyükşehir bürokratları da katıldı.

Kahvaltının ardından katılımcılara seslenen Başkan Aktaş, kentsel dönüşümde yüksek katlı yapılaşmanın Bursa için yanlış olduğunu ifade etti. Nüfusun sürekli arttığını ve bu artışa bağlı olarak yeni sosyal alan ihtiyaçlarının ortaya çıktığını belirten Başkan Aktaş, bu yöndeki muhtemel problemlerin önüne ancak yatay yapılaşma ile geçilebileceğini kaydetti. Ulaşım ve imarda ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme yaptıklarını ve 2035 yılının planlarını hazırladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa'nın acilen büyümeye ihtiyacı var. Kentsel dönüşümde kat artışına giderek sıkıntıyı giderirsek, işin altından kalkamayız. O yüzden enine, arazi olarak büyümemiz lazım. Bunun da batı aksında gerçekleşmesi mantıklı. Belediyecilik anlamında yapılan hata, kendisini hemen değil 10-15 yıl içerisinde gösteriyor. Şehirlerin de bir dili var. Bursa'ya hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında Bursa'nın nüfus artış hızına da değindi. 45 yıl önce Darmstad ile kardeş şehir olan kentin nüfusunun 160 bin seviyesinden 3 milyon sınırına dayandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "1935 yılında nüfusu 330 bin olan Kastamonu, şu anda 370 bin bandında. Bursa ise ezberleri bozan bir şehir. Dinamik ve hareketli yapıya sahip. Dolayısıyla bunu iyi okumak lazım. Büyük fotoya bakmak ve ona göre adımlar atmak durumundayız. Biz de tüm çabalarımızı bu yönde sarf ediyoruz. Şehrin kısa vadeli problemlerini ufak dokunuşlarla giderirken, 50-100 yıllık uzun vadeli planlara da çalışıyoruz. Bursa kazan biz kepçe, ekibimizle birlikte sürekli geziyoruz. İleride inşallah çok daha güzel işler ortaya çıkacak" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman ise düzenlenen organizasyon nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, kahvaltının ardından mahalle içerisinde bulunan bazı problemli bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu.