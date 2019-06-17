17.06.2019 20:39
Haberler»Spor » Haber

Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu kampını tamamladı

Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu kampını tamamladı

Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'daki kampını tamamladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'daki kampını tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 30 sporcu katıldı. Bu sporcuların içerisinden seçilen 8 boksör, Belarus'ta düzenlenecek şampiyonada ter dökecek.
Milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.
Şampiyona öncesinde turnuvalara katıldıklarını hatırlatan Nunez, "Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'in bizlere büyük destekleri var. Bu turnuvalar sayesinde takımımızın eksikliklerini gördük. Başarılı olmak için kampta elimizden geleni yaptık. Bu çok ciddi bir turnuva. Başarılı sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Milli takım yarın 8 sporcu ve 3 antrenörle Minsk'e gidecek.
Kaynak: AA
Kastamonu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:09 Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı
21:08 A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Estonya
21:05 All João Félix's Portugal Youth Team Goals
21:05 AFCON Legends: Bakary Sako
21:05 Rodrygo Best Santos Moments
20:39 Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu kampını tamamladı
20:35 Ali Koç, Anadolu Efes maçında takımını yalnız bırakmadı