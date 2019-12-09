Haberler » Spor » Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak - Spor

Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları için Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu, Balkan Boks Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti.

09.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri hazırlıkları için Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'ndan 8 sporcu, Balkan Boks Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 24 sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sporculardan 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Birol Aygün, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Muhammet Aydın hazırlıklarını tamamlayarak Balkan Şampiyonası'nın düzenleneceği Antalya'nın Kemer ilçesine hareket etti.
Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 16 sporcuyla devam ettiklerini belirtti.
Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Kalkan, "Bu şampiyonaya kadar biz burada hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." dedi.
Sporcuların performanslarından memnun olduğunu ifade eden Kalkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne kadar hazırlıklarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:42 Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu! - Spor
17:38 Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif! - Spor
17:37 SES, kadınları spora davet ediyor - Spor
17:33 FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası Ankara'da başladı - Spor
17:28 Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı! - Spor
17:00 Tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat - Spor
16:37 Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı - Spor
16:07 Alex de Souza'dan heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması - Spor
9.12.2019 17:46:35