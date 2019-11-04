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Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

04.11.2019 20:34Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 16 sporcu katılıyor.
Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı sporculardan bir bölümünün de Antalya'da kamp yaptığını hatırlattı.
Kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, şunları söyledi:
"Kamplarımız 2020'ye kadar devam edecek. Bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dışı kamplar ile müsabakalar da yapacağız. Şu anda kampımızda kondisyon ağırlıklı çalışmaların yanında teknik ve taktik çalışmalar da yapıyoruz. Sporcularımızın performansı her geçen gün artıyor. Hepsi istekli bir şekilde çalışıyor."
Kalkan, kampa 10 Kasım'da ara vereceklerini kaydetti.

Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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