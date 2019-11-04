Haberler » Spor » Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

04.11.2019 20:48
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 16 sporcu katılıyor.
Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı sporculardan bir bölümünün de Antalya'da kamp yaptığını hatırlattı.
Kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, şunları söyledi:
"Kamplarımız 2020'ye kadar devam edecek. Bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dışı kamplar ile müsabakalar da yapacağız. Şu anda kampımızda kondisyon ağırlıklı çalışmaların yanında teknik ve taktik çalışmalar da yapıyoruz. Sporcularımızın performansı her geçen gün artıyor. Hepsi istekli bir şekilde çalışıyor."
Kalkan, kampa 10 Kasım'da ara vereceklerini kaydetti.
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Kastamonu, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:48 Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
20:38 TFF Plaj Futbolu'nda şampiyon Alanya Belediyespor
20:34 Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
17:17 Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi
17:06 Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi
16:43 Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!
4.11.2019 20:59:12