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Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampına ara verildi

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne Kastamonu'da hazırlanan Erkek Milli Boks Takımı, Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası nedeniyle kampa ara verdi.

14.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:08Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampına ara verildi
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne 'da hazırlanan Erkek Milli Boks Takımı, Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası nedeniyle kampa ara verdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 24 sporcu katıldı. Bu sporculardan 8'i geçen hafta Balkan Şampiyonası'na katılmak için kamptan ayrıldı. Çalışmalarını tamamlayan 16 sporcu da Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılmak için Erzurum'a gitti.
Milli takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın ardından kampın ocak ayında tekrar başlayacağını anlatan Kalkan, sporcuların performansından memnun olduğunu söyledi.
Olimpiyat elemelerinin gelecek yıl mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini bildiren Kalkan, bu tarihe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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