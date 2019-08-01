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Erkek Milli Boks Takımı Ukrayna'da kamp yapacak

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ukrayna'da kamp yapacak.

01.08.2019 15:21
Erkek Milli Boks Takımı Ukrayna'da kamp yapacak
Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ukrayna'da kamp yapacak.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takım, yarın Ukrayna'nın Lviv şehrine hareket edecek.
Kampa Türkiye ve Ukrayna'nın yanı sıra Polonya da katılacak.
Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki kampa 20 sporcunun katıldığını belirtti.
Ukrayna'daki kampa 11 sporcu ile katılacaklarını aktaran Nunez, "Federasyonumuz gerekli desteği veriyor. Önümüzde önemli bir Dünya Şampiyonası var. En son Belarus'ta düzenlenen Avrupa Oyunları'nda teknik ve fiziksel açıdan bir sıkıntımızın olmadığını gördük." diye konuştu.
Dünya Şampiyonası'ndaki maçların sert geçeceğini anlatan Nunez, "Kampımızda eksikliklerimizin üzerinde duracağız. Şampiyonadan Türkiye'ye en iyi sonuçları getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Nunez, kampın 15 Ağustos'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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