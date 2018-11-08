Erkek Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıkmıştı! O İşçiden Kötü Haber Geldi

Müge Anlı'daki kayıp başvurusundan kötü haber geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkan hatta sevgilisi ile karısı karşı karşıya gelen temizlik işçisi Murat Tekin'in, cesedi bulundu. Tekin'in eşi Sakine, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum" diye konuşurken adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıkıp "Murat beni seviyordu" demişti.

77 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aydın Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve 22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'e ne olduğu sorusu merak ediliyordu. Ailesinin Müge Anlı'ya katılmasıyla birlikte Engin Elekçi isminde bir erkek sevgilisi olduğu da öğrenilen 47 yaşındaki Tekin'in akıbeti 77 gün sonra ortaya çıktı.

BODRUM KATINDA BULUNDU

Polis her yerde evli ve üç çocuk babası Murat Tekin'i ararken kötü haber Tekin'in kaybolduğu Sevgi Yolu'nun hemen arka sokağındaki metruk bir binadan geldi. Binadan ceset kokuları yayılmaya başlayınca çevredekiler hemen polise haber verdi. İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, binanın bodrum katında korkunç manzarayla karşılaştı

BAŞINA SİYAH POŞET GEÇİRİLMİŞ

Başına siyah bir poşet geçirilen cesedin üzerinde Aydın Belediyesi'ne ait temizlik kıyafeti olduğu görüldü ve cebinden Murat Tekin'in kimliği çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

SİYAH ÇANTA BULUNDU

Tekin kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde elindeki siyah çanta dikkatlerden kaçmamıştı. O çanta da cesedin hemen yanında bulundu ve içerisinden küçük bir piknik tüpü çıktı. Piknik tüpü akıllara, 'Murat Tekin intihar mı etti?' sorusunu getirdi.

Müge Anlı'nın bugünkü programına bağlanan görgü tanıkları, Murat Tekin'in o binaya sonradan getirildiğini, eğer orada ölseydi ceset kokusunun çok daha önceden çıkacağını ileri sürdüler. Adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından 'Tekin öldürüldü mü yoksa intihar mı etti?' sorusu netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

22 Ağustostan beri Murat Tekin'den haber alamayan ailesi çareyi Müge Anlı'ya katılmakta bulmuştu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen abisi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık." dediğini iddia etmişti.

"MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR"

Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştı. Murat'ın eşi Sakine hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." demişti.

"İMDAT DİYE BAĞIRIYORDU"

Müge Anlı bu iddianın ardından Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıkarmıştı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtlamıştı. Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları dile getirmişti; "Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi." Engin Elekçi'nin bu iddiaları karşısında Sakine Hanım, eşinin asla dışarıda içki içmediğini arada sırada evde içtiğini dile getirmişti. Ardından Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söylemişti. Geçtiğimiz mart ayında iki tane genç ve sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirmişti; "Hayvanlarım için Sevgi Yolu'na giderken yolda bir çığlık sesi duydum. İki tane uzun boylu, sakallı gencin Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını gördüm. Murat ise o sırada, 'İmdat' diye bağırıyordu. Gençlerin üzerine yürüdüğümde Murat'ı bırakıp kırmızı bir arabayla oradan uzaklaştılar. Ben de Murat'a oğlumun bir gömleğini verdim. Sonra da evime gittim."