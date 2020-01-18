Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü

Amerikanın New Jersey eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Lizalee Zayas isimli hamile kadın Facebook'dan tanıştığı erkek arkadaşından gördüğü şiddet sonucu beyi kanaması geçirdi ve bebeğini düşürdü.

Bir apartmanın koridorunda erkek arkadaşı ile tartıştığı sırada, erkek arkadaşı önce kendisini yumrukladı, yere düşen kadına vurmaya devam etti ve kafasına defalarca duvara vurdu. Diğer dairelerde oturan insanlar, çığlık sesleri üzerine dışarı çıkıp kadını erkek arkadaşının elinden kurtardılar.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra hastaneye giden Lizalee'nin beyninde kanama olduğu ve bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı. Erkek arkadaşı ilk başlarda konuştuğu zamanlar kendisini gerçekten sevdiğini sandığını ama zamanla kendisine karşı değiştiğini ve gerçek kimliğini gösterdiğini söyleyen Lizalee, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Erkek arkadaşı tutuklandı. Erkek arkadaşından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Lizalee, daha önce erkek arkadaşının kendisini saçlarında tutup süreklediğini ve kafasını defalarca arabanın kaportasına vurduğunu söyledi.