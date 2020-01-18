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Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kadın, erkek arkadaşından şiddet gördü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren talihsiz kadının bebeğini de düşürdüğü ortaya çıktı.

18.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:27

Amerikanın New Jersey eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Lizalee Zayas isimli hamile kadın Facebook'dan tanıştığı erkek arkadaşından gördüğü şiddet sonucu beyi kanaması geçirdi ve bebeğini düşürdü.

Bir apartmanın koridorunda erkek arkadaşı ile tartıştığı sırada, erkek arkadaşı önce kendisini yumrukladı, yere düşen kadına vurmaya devam etti ve kafasına defalarca duvara vurdu. Diğer dairelerde oturan insanlar, çığlık sesleri üzerine dışarı çıkıp kadını erkek arkadaşının elinden kurtardılar.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra hastaneye giden Lizalee'nin beyninde kanama olduğu ve bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı. Erkek arkadaşı ilk başlarda konuştuğu zamanlar kendisini gerçekten sevdiğini sandığını ama zamanla kendisine karşı değiştiğini ve gerçek kimliğini gösterdiğini söyleyen Lizalee, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Erkek arkadaşı tutuklandı. Erkek arkadaşından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Lizalee, daha önce erkek arkadaşının kendisini saçlarında tutup süreklediğini ve kafasını defalarca arabanın kaportasına vurduğunu söyledi.

Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü

New Jersey, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI (3)
O NE BE:keko işte. hırbolardan ne beklenir ki
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YALNIZLIK CANIMA TAK ETTİ:Ben sevmeye bulamam eller döver. Kadınlara soruyorum çok mu uğraşıyorsunuz böyle psikopatları bulmaya. Ben niye sevilmiyorum, kimseye zararım yok, haksızlık. Kadınlar psikopatları seviyor yok arkadaş bundan sonra iyilik yapmam önüme geleni döverim.
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UGUR:Ne Ne bağlacı olan cümleler ölümlü biter mesela ne annesine ne de kadima acıdı:)
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18.01.2020 19:59:20