Erkek siyasetine "Kırmızı Kart" gösterelim

Balçova Termal Otel'de yapılan toplantıya Germiyan Köyü'nün duvarlarını tuvale dönüştüren köy sakinlerinden Nuran Erden'in yanısıra, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş konuk oldu. Nuran Erden çalışmaları ve yaşam öyküsünü anlattı. Erden, yaptığı çalışmalar sayesinde köyde birçok turisti ağırlamaya başladıklarını anlattı, "Kadınlar kafaya koyup yapmak istedikten sonra başaramayacakları birşey yok" dedi.

Toplantıda belediye başkanları Sibel Uyar ve Sema Pekdaş, Türkiye'deki kadınların siyasetteki durumunu ve yaşadığı süreçleri anlatan açıklamaları damga vurdu.Urla Beldediye Başkanı Sibel Uyar, siyasette 10 yılını sürdürdüğünü belirtirken, "10 yıllık süre içinde öğrendiklerime baktığımda 5 üniversite bitirmiş kadar oldum" dedi. Uyar, şunları söyledi:

"Urla'da şu anda aramızda olan 22. Dönem Milletvekilimiz Türkan Miçooğulları ile belediyecilik çalışmaları konusunda yola çıktığımızda Türkiye'deki Tüm kadın muhtarları toplayıp bir çalıştay yaptık. O toplantıda Kadına Duyarlı Bütçe uygulamamız ortaya çıktı. Urla Belediyesi'nin bütçelerinde kadının mutlaka bir yeri vardır. Daha sonra da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Kadın kooperatifimiz 184 ortağı ile ortağı kadınlara para kazandırıyor. Ama bundan daha önemlisi kadın özgüven kazandı."

Hakkımız yenilince...

Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği Cumhuriyet yasalarında kadınla ilgili bir sıkıntı görünmediğini de vurgulayan Sibel Uyar, şöyle devam etti:

"Sorun bizim bu hakları ne kadar kullandığımız ile veya erkek egemen siyasetin bu haklarımızı kullandırmadığı zaman ne yaptığımız ile ilgili.Örneği sayısız iş kadının olduğu İzmir'de Ticaret Odası'nın yönetiminde kadın yok. Belediye Başkan adayları içinde kadın yok. Anlayacağınız siyasette egemen olan bu erkek oyununu bizler yanlış oynuyoruz. Şu süreçte tüm siyasi partilerde bulunan kadınların bir gün çalışmadığını düşünün bakalım neler olacak. Bizler de Belediyeleri yönettik ama sanıyorum erkekler bizi yönetemediği için bunları yaşadık."

Sadece 119 kadın

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise Türkiye'de erkeklerin "erki" kullandığını, kadınları ise çalıştırdıklarını vurguladı. Pekdaş 31 bin erkek belediye başkanına karşın ülkemizde sadece 119 kadın belediye başkanı seçildiğine dikkat çekti, "Kadının kamu gücünü kullanması konusunda da eşit değiliz.Bunu sağladığımızda ancak eşitlikten söz edilebilir" dedi.

Kırmızı kart vurgusu

22 Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ise Türkiye'de Parlamenter Demokratik Sistemden tek adam düzenine geçildiğini ve bunun sorunların en büyüğü olduğunu vurguladı. Bu sistemin değişmesi için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Miçooğulları, "Türkiye'de siyasette de kadının yeri yok. Önce ekonomimizi patates, domates düzeyine indirenlerle mücadelemizi tamamlayacağız. Ardından da sıradışı eylemler bulup, kadınlarımızın hak ettiği yerlere gelmesini sağlamamız gerekiyor. Son atamalarda yapılan hukuksuzluklara parti ayrımı olmadan kırmızı kart göstermeliyiz" dedi.

Toplantının sonunda Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, Sema Pektaş ve Sibel Uyar'a "Sivil Toplum Örgütleri , kadın hakları konusundaki çalışmaları ve örnek lider olmaları" sebebiyle teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler