Erkek ve kadın judo milli takımları, İsrail'de tatamiye çıkacak

Erkek ve kadın judo milli takımları, İsrail'de düzenlenecek Tel Aviv Grand Prix'te mücadele edecek. Spor Kaynak: AA
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat yılında ilk puan kazandıracak organizasyon olan Tel Aviv Grand Prix müsabakaları 23-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 85 ülkeden 252'si kadın ve 331 erkek sporcunun katılacağı turnuvada, Türkiye'yi 5 kadın, 10 erkek judocu temsil edecek.
Turnuva öncesi Tel Aviv'de ortak çalışma kampı gerçekleştiren milli takımlarda yer alan judocular ve karşılaşma tarihleri şöyle:
23 Ocak Perşembe:
Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk ve Tuğçe Beder, 52 kilo İrem Korkmaz
Erkekler: 60 kilo Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız, 66 kilo Sinan Sandal
24 Ocak Cuma:
Kadınlar: 63 kilo Minel Akdeniz
Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Halil Çimen, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç ile Vedat Albayrak
25 Ocak Cumartesi:
Kadınlar: +78 kilo Kayra Sayit
Erkekler: 90 kilo Mikail Özerler, 100 kilo Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan