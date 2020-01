Erkek ve Kadın Voleybol Milli Takımları'na ortak sponsor

Kadın Voleybol Milli Takımı ve Erkek Voleybol Milli Takımı'na yeni bir sponsor geldi. Giyim firmasıyla yapılan anlaşmada takım kaptanları, oyuncular, sponsor firma yetkilileri ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yer aldı. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ve Türkiye Erkek Voleybol Takımı'nın giyim sponsoru Kiğılı oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleşen lansmana sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, CEO Hilal Suerdem, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Türkiye Kadın Voleybol Takımı Liberosu Simge Aköz, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Kaptanı Selçuk Keskin ve Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı oyuncusu Burutay Subaşı katıldı. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklanırken, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kastederek, "Başkanımız bu koltukta oturduğu sürece ve Allah da bana ömür verdiği sürece desteğimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABDULLAH KİĞILI: "SPONSORLUK TEKLİFİ BENDEN GELDİ"TSYD'de yıllar sonra bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Abdullah Kiğılı, "Bugüne kadar TFF, Fenerbahçe Spor Kulübü, Güreş Federasyonu'nda uzun yıllar hizmet edip önemli konulara imza attım. Fakat bugün atacağımız imzadan ayrı bir heyecan ve gurur duyuyorum. İsminde Türkiye olan bir konuya imza atacağım; Türkiye Voleybol Federasyonu. 2009 yılında Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yönetim kurulunu yeni kurmuş ve görevlendirme yapıyordu. Rahmetli Hakan Dinçer de voleyboldan sorumluydu. Fenerbahçe de favoriler arasında gösterilmiyordu. 2-2,5 milyon TL bir yatırım yapıldı. İyi bir kadro kurulmasına karşın göğüs sponsoru da bulamadık. Başkan da kendi aramızda birimiz yapsın dedi ve kurada bizim firmamız çıktı. Voleybolla ilk kez o zaman tanıştım. O gün voleybolun bütün inceliklerini öğrenip voleybolu sevmeye başladım. O kadar şanslı geldik ki, hiç ümit olmayan Fenerbahçe o zaman şampiyon oldu. Bunu hiç unutmam. Voleybol son yıllarında inanılmaz bir alaka görmeye başladı. Bugün Türkiye'nin en önemli branşlarından birisi oldu. Voleybol Federasyonumuzun Başkanı ve Yönetim kurulu büyük başarılara imza attı. Milli takımımız, dünya arenasında büyük başarılara imza attılar. Gurur, mutluluk, centilmenlik ve birlik beraberlik Yüreği ülke sevgisiyle çarpan bir Türk vatandaşı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Ülke olarak kenetlenmemize vesile oldukları için bu teşekkürü borç biliyorum. Voleybol Erkek ve Kadın Milli Takımları'nın sponsoru olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu arada yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Millet olarak bunu da en kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile uzun süredir dostluğumuz var. Kendisi başkan adayı olduğunda Fenerbahçe'de görev yapıyordum ve açık açık kendisini destekleyeceğimizi deklare etmiştik. Yılların verdiği dostluğun içinde, bir gün yine sohbet ederken sponsorluk konusu çıktı ve ben de kendisine teklif ettim. Eğer kabul ederseniz sponsor olmak istiyoruz, bundan gurur duyarım dedim ve kendisi de kabul etti. Ben Fenerbahçe'de voleybolla ilgilenmeye başladığımda sevgili Eda daha küçüktü. Aradan geçen sürede hem Fenerbahçe'nin hem de Kadın Milli Takımı'nın kaptanı oldu. İnanılmaz gururluyum. Başarı hikayesi yazdılar adeta ve bu durum da otomatikman tribünlere yansıyor. Anlaşma 2 yıllık ama başkan burada olduğu müddetçe ve Allah bana ömür verdiği müddetçe bizler buradayız" ifadelerini kullandı.ÜSTÜNDAĞ: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEN BRANŞ OLDUK"Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyerek sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Büyük devletin, büyük milletin bu tür konularda her zaman yaraları saracak şekilde birlik ve beraberlik içinde olduğunu görüyoruz. Abdullah Kiğılı ve ailesinin geçmişte ve bugün verdikleri desteği görüyoruz. Abdullah abi, voleybolla buluştuğu anılarından bahsetti ve Türk voleybolu şu anda ülkemizin gururu oldu. En iyi yerlerde ve en iyi organizasyonlarda ülkemizi temsil eden bir branş haline geldi. Her turnuvada kürsü sözü vermiştik ve çok şükür bunu başardık. Şimdi de ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir ortamda final oynadık, Avrupa ikincisi olduk. Olimpiyat Elemesi için de ev sahipliği için elimizden geleni yaptık. Ancak akşam bizde olan turnuva sabah Hollanda'ya verildi. Hollanda'da bu yürekli kızlarımız Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 7 bin taraftarın olduğu yerde 6 bin Türk'ün olduğunu ve her yerin Türk Bayraklarıyla donatıldığını gördük. Hedefimiz Tokyo'ya gitmek değil, orada başarılı olmak. Bu ekip kürsü hesabı yapıyor ve çalışmaları başladı. Orada da hak ettiğimiz dereceyi alacağımıza inanıyorum" dedi. Sponsor firmanın aynı zamanda voleybol hakemlerine de sponsor olduğunu ifade eden Üstündağ, "Abdullah abi, bu camianın gerçekten bir abisidir. Telefonu var kapanmaz, kapısı var kapanmaz, yüreği var hiç kapanmaz. Kendisine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Geçirmiş olduğu rahatsızlığa rağmen geldi ve burada bizimle beraber oldu. İyi ki varsın Abdullah abi" diyerek sözlerini tamamladı.EDA ERDEM DÜNDAR: "HOLLANDA'DAKİ TRİBÜNLERİ UNUTAMAYIZ"Sponsor firma CEO'su Hilal Suerdem, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde, bölgedeki mağazalar aracılığıyla ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız. Voleybol federasyonunun ve sporcularımızın daha iyi yerlere gideceğini biliyoruz. Başarıyı seven bir şirket olarak başarılarını daha da ileriye götürmelerini istedik. Biz onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şirketimiz, Süper Lig'de Bundesliga'da birçok spor takımıyla da anlaşma yaptı. Hayat sadece ticaret değil. Şirket olarak bu stratejilerimize devam edeceğiz" dedi. Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da yaşanan depremin herkesi üzdüğünü belirterek, "Elazığ'da yaşanan afet hepimizi çok üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa diliyorum. Konu yardım olduğu zaman biz birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. İnanıyorum ki gerekli önlemler alındığında daha kötüleri yaşanmayacaktır. Bugün bir anlaşma için buradayız. Ne kadar çok sponsorumuz olursa o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü bizi seçtikleri zaman başarılı olduğumuzu daha çok görüyoruz. Abdullah bey ne zaman voleybola yatırım yapsa, başarı geldi. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor ve bu anlaşmanın da şans getireceğine inanıyoruz. Biz Filenin Sultanları olarak son topa kadar mücadele edip, elimizden geldiği şekilde Türk kadınını ve ülkemizi gururlandıracağız. Bizim takım olarak unutamadığımız şey, hafta sonunda Apeldorn'daki salonda tribünlerin kırmızı-beyaz olmasıydı. Isınma anından itibaren inanılmaz bir destek gördük ve bunu unutamayacağız. Bu da Tokyo bileti almamızdaki en büyük etkendi. Kazandıktan sonra biraz sakinleştikten sonra 'Neler yapabileceğimizin farkındayız' diye konuştuk. Başarıya aç karakterlerden kurulu bir ekibiz. Hedefimiz Tokyo'da kürsüye çıkmak" ifadelerini kullandı.AKÖZ: "BAYRAĞIMIZI VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"2 gün önce dayısı vefat eden Kadın Voleybol Milli Takımı Liberosu Simge Aköz, acısına ortak olan herkese teşekkür ederek "İyi ve kötü günde başkanımız olarak yanımızda oldunuz. Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sponsorların bizi desteklemesinden dolayı mutluyuz. Markalarını iyi temsil edeceğiz. Ülkemizi ve bayrağımızı da elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. Erkek Voleybol Milli Takımı Kaptanı Selçuk Keskin de kadınların başarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Kadın Voleybol Takımımızı, Olimpiyatlar'dan dolayı tebrik ediyorum. Bir ülke Olimpiyatlar'a gidebiliyorsa, sporda en üst seviyeye gelmiş demektir. Erkek voleybolu olarak da inşallah bizler de aynı başarılara ulaşabiliriz" diye konuştu. Son olarak konuşan Erkek Voleybol Milli Takımı Oyuncusu Burutay Subaşı da "Söylenecek her şeyi abilerimiz, ablalarımız, Abdullah bey ve başkanımız söyledi. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bunu başaran kadın voleybol milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle biz de önemli bir markayı göğsümüzde taşıyacağız. Türk kadınının neler yapabileceğini dünyaya gösterdiler ve bizleri gururlandırdılar. Bana göre Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı, nerelere gidebileceğini herkese gösterdi. İnanıyorum ki Olimpiyatlarda kürsüde olacaklar. Bunun için güçleri var. Biz de erkek takımı olarak üzerimize düşen görevi layığıyla yerine getireceğiz" diye konuştu. Açıklamaların ardından anlaşma imzalandı ve fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)