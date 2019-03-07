Erkekler Denize, Kadınlar Üretime Açılıyor

Bir işin başarılı olması için iş gücüne katılımda kadınların olması şart. Bu inançla tüm iş süreçlerini yöneten Kocaman Balıkçılık, tüm departmanlarındaki ve fabrikalarındaki 292 kadın çalışanıyla bunu kanıtlıyor.

Kocaman Balıkçılık, istihdamda pozitif ayrımcılık yapıyor

İş hayatına katılımının bir tercih değil eşitlik meselesi olduğunun bilinciyle İK süreçlerini yöneten Kocaman Balıkçılık hem Bandırma'da hem de Bilecik'te yer alan tesislerinde kadın istihdamına önem veriyor. Son olarak bünyesine dahil ettiği 14 kadın personelle toplamda 292 kadının gücüyle yoluna devam eden Kocaman Balıkçılık, kadının potansiyelini keşfetmenin ve değerlendirmenin başarı kriterinde asla göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu düşünüyor.

Balıkçılık ve işlenmiş su ürünleri sektöründe kadın istihdamı, sektör denizden çıkıp, üretime geçerek yani sanayileşerek artıyor. Sanayileşme ile birlikte balıkçılık sektöründe kadın çalışan oranının her yıl arttığını söyleyen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Türkiye'de kadın çalışan konusunun henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.Kadınların iş gücünde yer aldıkça iş hayatının daha proaktif olduğunun altını çizen Kocaman, önümüzdeki yıllarda daha fazla kadını iş hayatında görmek istediklerini belirtti. Kocaman'da kadın çalışanların genellikle işin üretim ve yönetim kısmında yoğun olarak yer aldığını aktaran Kocaman, "Fabrikamızda çalışan 390 kişinin 292 tanesi kadın. Yoğunluklu olarak işlenmiş su ürünleri sektörünün, özellikle üretim safhasında kadınlar çalışıyor. Bunun en büyük nedeni ise kadınların el emeğinin yüksek, hızlı ve oldukça titiz olmaları. Biz de Kocaman Balıkçılık olarak aynı zamanda duygusal zekalarıyla da ön planda olan kadın çalışanlarımızı destekliyor ve tüm emekçi kadınların özel günlerini kutluyoruz." dedi.

Kocaman Balıkçılık Hakkında: 4 kıtada yer alan dünyanın en önemli market zincirlerinde varlığını sürdüren Kocaman Balıkçılık, sektöründe yer alan ve gelişme aşamasında olan diğer firmalara uluslararası pazarda etkin rekabet performansıyla yol göstermektedir. Bölgesinde sağladığı geniş istihdamla binlerce aileye doğrudan katkı sağlayan Kocaman, özellikle kadın işgücü tercihinde öne çıkmaktadır. Uluslararası pazarlardaki başarısını, yurt geneline yansıtabilmek amacıyla büyük bir dönüşüm projesi yürüten Kocaman, ülkemizin lider işlenmiş su ürünleri markası olarak ulusal marketler kanalıyla tüm yurda yayılma yolunda istikrarlı adımlarla ilerlemektedir. Marine, Dondurulmuş, Canlı, Taze, Söğüş, Füme, Kurutulmuş ve Konserve ürünleriyle beğeni toplayan Kocaman Balıkçılık, ITQI Üstün Lezzet Ödülü ile bu alandaki gücünü ortaya koymaktadır.

Kaynak: Bültenler