Haberler » Spor » Haber

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası

Rusya'da düzenlenen Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, tur atladı.

15.09.2019 19:20Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
Rusya'da düzenlenen Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, tur atladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde iki milli sporcu ringe çıktı.
Organizasyonda 81 kiloda mücadele eden Bayram Malkan, Hint rakibi Brijesh Yadav'ı mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. 91 kiloda ringe çıkan Berat Acar ise Rus rakibi Muslim Gadzhimagomedov'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada yarın +91 kiloda Muhammed Aydın ve 69 kiloda Necat Ekinci ikinci tur maçlarında ringe çıkacak.

Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından