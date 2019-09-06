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Erkekler için kampüs yaşamına özel koleksiyon

DEFACTO, erkek öğrencilere yönelik Kampüs Koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

06.09.2019 11:44 Erkekler için kampüs yaşamına özel koleksiyon
DEFACTO, erkek öğrencilere yönelik Kampüs Koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Spor şık kombinlerin yer aldığı koleksiyonda kapüşonlu sweatshirtler ön plana çıkıyor.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala DeFacto, 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversiteli gençler için Kampüs Erkek Koleksiyonu'nu hazırladığını açıkladı. Koleksiyonda, spor şık kombinler yer alıyor.

Gençlerin enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda kapüşonlu sweatshirt ve gömleklerden hırkalara, jeanlerden tişörtlere, eşofman takımlarından aksesuarlara birçok alternatif yer alıyor. Sarı, kırmızı ve beyaz renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda her sezonun modası olan gri ve siyah da tercih edildi.



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Kaynak: DHA

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