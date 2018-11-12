Erkekler, Kadınlarla Birlikte 'Savaşın Çocukları' İçin Ördü

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:06



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:06

ERZURUM İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genç İHH birimi tarafından Suriye'deki çadır kentlerde barınan savaş mağduru çocuklar için başlattığı örgü kampanyasına erkekler de katıldı. Kadın ve erkeklerin el emeği göz nuru dökerek ilmek ilmek işlediği örgüler kış gelmeden sahipleri ile buluşturulacak.Merkez Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda kadınlarla yan yana oturarak gün boyu örgü ören erkekler vatandaşların ilgi odağı oldu. Savaş mağduru çocuklar için şapka, kaşkol, eldiven, yelek, bere ve kazak ördüklerini ifade eden Erzurum Genç İHH Kadın Başkanı Merve Kılınçel Ergat, "Kışa sayılı günler kaldı. Bizler sıcak yuvalarımızda otururken çevremizde zor günler geçirenleri unutmamamız gerek. Savaştan etkilenen Suriyeli çocukların barındıkları çadır kentlerde üşümemeleri için imece usulü örgü örmeye başladık. 30 Kasım'a kadar sürecek kampanyamızın tanıtımını yapmak için ilk günü açık havada yaptık. Bu kampanyaya erkeklerin de örgü örerek destek vermesi bizleri çok sevindirdi ve güzel bir farkındalık oluşturdu. Evde gerçekten yardım etmek isteyip de ellerinden bir şey gelmeyen ev hanımlarımızdan çok güzel bir destek göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.'ONLAR GİBİ ÖREMESEK DE FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ'Kadınlarla birlikte ip ve şişleri ellerine alan erkekler istenildiği gibi öremeseler de büyük bir farkındalık oluşturdu. Yoldan geçenlerin dikkatini toplamayı başaran erkeklerden Ömer Onay, "Dünyanın birçok tarafında Suriye ve Irak'taki gibi savaşın mağduru çocuklarımız var. Bu açık havada oluşturduğumuz atölyede çalışmalarımızı başlattık. Burada hem farkındalık oluşturmak istedik hem de yaklaşan kış şartları ile birilikte bölgedeki kardeşlerimizi sıcak tutacak atkı ve eldiven gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Kadınların yaptığı etkinliğe biz erkekler de katıldık. Onlar gibi öremesek de farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum" dedi.- Erzurum