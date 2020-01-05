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Erkekler Voleybol 1. Ligi

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

05.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:34 Erkekler Voleybol 1. Ligi
Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Belediyespor, Belediyesi Yüntaş'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.
Bigadiç Kapalı Salonu'nda oynanan müsabakada Bigadiç Belediyespor, Afyon temsilcisine ilk seti 25-21, ikinci seti 25-13, üçüncü seti de 25-21 kaybederek 3-0 yenildi.
Karşılaşmayı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ve 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ile sporseverler izledi.

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Kaynak: AA

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