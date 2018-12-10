10 Aralık 2018, 10:55
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Erkekler Voleybol 2.lig 3.grup 7.hafta

Erkekler Voleybol 2.lig 3.grup 7.hafta

Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta dün oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ile Sahabiyespor karşı karşıya geldi.

Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta dün oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ile Sahabiyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor liderliğe yükseldi.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Adnan Üstünel, Mustafa Gürbüz, Alpaslan Gerçel, İbrahim Cılız

Melikgazi Belediyespor: Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Hasan Sonuç, Alpay Soytürk, Mustafa Aşçı, Mehrali Duran, Mehmet Emin Polat, Davut Şahin, Mahmut İğret, Osman Özdemir, Yusuf Afşar

Sahabiyespor: M.Esat Güneş, Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Talha Ertaş, Ahmet Burak Orak, Berke Erci, H. Emre Şimşek, Atakan Ayan, Furkan Büyükcingi, Mert, Halit Üstaoğlu, Ömer Faruk Korkmaz

Setler:

İlk Set: 25-9

İkinci Set: 25-13

Üçüncü Set: 25-10 - KAYSERİ
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:55