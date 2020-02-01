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Erkekler voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.

01.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:38Erkekler voleybolda derbi heyecanı
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın HDI Sigorta ile HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçlardan 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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