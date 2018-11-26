Erkeklerde İktidarsızlığa Çare Oluyormuş!

Salep kış mevsiminde tüketilen sevilen içeceklerden birisidir. Salep bitkisinden elde edilen, salebin sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Salebin faydalarını merak edenler için araştırma yaparak, salebin faydalarını sizler için derleyip bir araya getirdik. Salebin faydaları hakkında bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz salebin faydalarına göz atabilirsiniz.Salebin faydaları…Bilimsel anlamda orkis mascula olarak da adlandırılan Salep, nisan-haziran döneminde ortaya çıktığı bilinen bir bitkidir. Bu bitki en yaygın olarak mor çiçekler sahip olur, ancak bu orkide bazı çeşitlilik de saf beyaz çiçeklerde oluşur. Salep bitkisinin Mızrak şeklinde yapraklara sahip oldukları ve üzerlerinde koyu mor lekelerden oluştuğu bilinmektedir. Bu bitkinin genellikle bir ayağın yüksekliğine kadar büyüdüğü görülür, ancak açık alanlarda 6 cm'e kadar yükselebilir. Bir efsaneye göre bu bitki, insanlar arasında sevgiyi teşvik etmek için eski zamanlarda kullanılmıştır ve çoğunlukla şarap üretimi için kullanılmıştır.Salebin erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde yararlı olduğu bilinmektedir. Bu çiçeğin elde edilen özünün, erektil disfonksiyonu başarılı bir şekilde tedavi ettiği ve dolayısıyla erkeklerin cinsel yaşamını arttırmak için kullanılabileceği bilinmektedir.İshal tedavisinde yardımcıdırBu bitkinin diyare tedavisinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Sıcak sütle tüketilen salep bitkisinin özünün, bağırsak hareketini ve dolayısıyla sindirim sistemi ile ilgili tedaviyi düzenlediği bilinmektedir.Cilt sağlığını korurSalep, çeşitli cilt durumlarının tedavisinde yararlı olduğu ve döküntüler ve akne gibi sorunları etkili bir şekilde tedavi edebildiği bilinmektedir.Balgam söktürücü özelliği vardırBu bitki, belirli balgam söktürücü özellikleri ihtiva ettiği bilinmektedir ve bu nedenle öksürük ve soğuk algınlığı gibi sorunların tedavisinde de kullanılabilir.Sinir strese bağlı ağrıları azaltırSalep bitkisinin ayrıca bir tonik görevi gördüğü bilinmektedir ve bu nedenle sinirleri gevşeterek ve üzerlerinde stresi azaltarak nöral ağrı gibi sorunları hafifletebilir.Salep nasıl kullanılır?• Salep bitkisi toz haline getirilip süt ile karıştırılarak tüketilebilir.• Ayrıca salep bitkisi kök halinde de pişirilip tüketilebilir.