Erkeklere Kötü Haber: Andropoz Yaşı Düştü

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:16



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:16

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık; beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler veya farklı kimyasalların kullanımından dolayı erkeklerde andropoz döneminin görülme zamanın 60'lı yaşlardan 45-50'li yaşlara düştüğünü söyledi. İlerleyen yaşla birlikte erkeklik hormonu testosteronun azalması nedeniyle erkeklerin andropoz dönemine girdiklerini anlatan Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Bundan yaklaşık 100 yıl öncesine kadar 60 yaş civarında tanımlayabildiğimiz andropoz; son yıllarda beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve çok farklı kimyasallara maruz kalınması gibi nedenlerle daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Artık 45-50'li yaşlarda daha az testosteron üreten erkeklere rastlıyoruz. Bu durum günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesidir. Çünkü testosteron seviyesindeki azalma sadece sertleşme problemine neden olmaz; aynı zamanda bir erkeğin gün içerisinde zinde kalmasını, enerjik olmasını, kas kitlesinin yerinde olmasını da sağlar. Diğer bir deyişle testosteron erkeklerin hayat kalitesi için olmazsa olmaz hormonların başında gelir" dedi.ANDROPOZUN BELİRTİLERİ Testosteronun sadece erkeklerin cinsel hayatını etkileyen değil, aynı zamanda günlük aktivitelerinin devamlılığı için de gerekli bir hormon olduğunu anlatan Işık, andropoz tedavisinin alınan kan sonuçlarına göre kişi özelinde planlandığını anlattı. Yaşadıkları şikayetlerin tedavisi için başvuran erkeklerde aç karnına yapılan kan tahlili ile testosteron seviyesini belirlediklerini ifade eden Dr. Işık, "Testosteron düşüklüğünün erken andropoz nedeniyle olduğunu düşünürsek, mutlaka testosteron üretimini hızlandıracak takviyeler vermemiz gerekiyor. Hastanın testisleri hiç testosteron üretemeyecek durumda ise hastaya hazır testosteron preparatlarının verilmesi veya iğne tedavisinin uygulanması gerekiyor. Testosteronun tekrar vücuda konmasıyla birlikte kişinin sertleşme fonksiyonları ve günlük hayatta yaşadığı semptomlar normale dönüyor. Uyguladığımız bu tedavi yöntemleriyle aslında andropozun yol açtığı şikayetleri çözmüş oluyoruz" diye konuştu. Dr. Işık, enerji kaybı sonrası içine kapanma, sertleşme problemleri, saç ve kıl dökülmeleri, sürekli uyku hali gibi şikayetler yaşayan erkeklerin mutlaka bir androloji uzmanına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.(İHA)