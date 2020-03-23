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Erkeklere rest çektiler

Caroline Show'a konuk olan pop müziğin ünlü ismi Gökçe Kırgız, "Erkekler güçlü kadınlardan hoşlanmıyor" dedi

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Erkeklere rest çektiler



Caroline Yılmaz'ın sunduğu TV 8'5'ta yayınlanan Caroline Show'a pop müziğin ünlü ismi Gökçe Kırgız, genç popçu Yılmaz Taner ve gazeteci Hakan Solaker konuk oldu. Caroline Yılmaz, Gökçe Kırgız'a "Erkekler neden bizim gibi kadınlarla birlikte olmak istemiyor" diye sordu. Gökçe Kırgız "Güçlü olduğumuz için erkekler güçlü kadınlardan hoşlanmıyor ama ben yine de güçlü kadın olmayı tercih ederim" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Gökçe, TV, Magazin

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