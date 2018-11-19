Erkeklere Uyarı! İktidarsızlığın En Önemli Nedeni...

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren
Işık, sertleşme probleminin erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozuklukları arasında ikinci sırada yer aldığını, bu problemin yalnızca erkekleri değil kadınları ve aile birimini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Sigara tüketiminin damar hastalıklarına ve dolayısıyla sertleşme problemlerine yol açabildiğini belirten Işık, "Organik kaynaklı sertleşme problemlerinin en büyük nedenlerinden biri damar hastalıklarıdır. Bu nedenle sigara kullanımı ile beraber şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliği gibi damar sağlığını etkileyen faktörlerin tamamı sertleşme probleminin oluşumunu da tetikler" şeklinde konuştu.
Sigara damar yapısını bozuyor
Sigara içiciliğinin ciddi damar tıkanıklıklarına neden olması sonucu erkekte sertleşme problemi oluşturduğunu vurgulayan Işık, "Sigara kullanımı, damarlarda yapısal bozukluğa neden olarak dolaşım sisteminin sağlığını bozuyor. Erkekte sertleşmeyi sağlayacak dokunun kanlanmasını bozduğu gibi kanın dokuda tutunmasını engelleyen toplar damar kaçaklarına da sebep oluyor. Günlük sigara tüketimi çok yüksek erkeklerde erken yaşlarda sertleşme probleminin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Işık, yapılan tetkikler sonucunda hastalarda sadece sigara içimine bağlı bir sertleşme problemi saptanması durumunda, hastayı göğüs hastalıkları uzmanları ve sigara bıraktırma merkezlerine yönlendirdiklerini belirtti.
Cinsel mutluluk ve cinsel sağlık
Kişinin sigarayı bırakmasından sonra damar sağlığındaki iyileşmeye bağlı olarak sertleşme probleminin gerileyebildiğini ifade eden Işık, "Hastaların sigarayı bırakmasından sonra penisteki kanlanmanın arttığına dair bilimsel bulgular var. Eğer sigaraya bağlı bir sertleşme problemi yaşıyorsanız sigarayı bırakarak sertleşme problemini durdurabilirsiniz" dedi. Sertleşme probleminin çiftlerin mutluluğunu etkileyebilen önemli bir sorun olduğunu belirten Işık, cinsel mutluluk ve cinsel sağlık için 'Dumansız Yatak Odası'nın önemini vurguladı.
Evren
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:08