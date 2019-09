"Erkekte kısırlık ilaç ve cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir"

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Özgür Arıkan, erkek nedenli kısırlığın birçok hastada ilaç ve cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceğini belirterek, "Takviye ilaçlar ve bazı hormon düzenleyici tedaviler ile hastalara fayda sağlanabiliyor. Varikosel ve azoospermi tespit edilen hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir." ifadesini kullandı.

Arıkan, yazılı açıklamasında, her 100 çiftten 15'inde kısırlık (infertilite) durumuna rastlandığını belirterek ilaç ve cerrahi tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

İnfertilitenin üreme fonksiyonlarındaki bozukluğa işaret ettiğini aktaran Arıkan, "Bir yıl boyunca korunmasız ve düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerde infertilite söz konusudur. Toplumda her 100 çiftten 15'inde bu duruma rastlanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sigara ve kötü beslenme alışkanlığı kısırlığa sebep olabiliyor"

Arıkan, infertilite ile başvuran çiftlerin birlikte değerlendirilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"İnfertilite ile başvuran çiftlerin yaklaşık yüzde 40'ında erkek kaynaklı nedenler mevcuttur. Erkeklerde infertilite sebepleri doğumsal anomaliler, geçirilmiş enfeksiyon ve operasyonlar, varikosel dediğimiz testis toplar damarlarındaki genişleme, hormonal, genetik bozukluklar, sigara, kötü beslenme ve benzeri çevresel zararlı etmenler olabilir. Tanı için ilk önce hastanın tıbbi öyküsü alınmalı ardından fizik muayene ve semen analizi yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ek olarak ultrasonografik inceleme yapılabilir."

- "En önemlisi semen analizi"

Bu noktada semen analizinin en önemli değerlendirme olduğunu belirten Arıkan, şu bilgileri aktardı:

"Normal olması durumunda başka bir incelemeye gerek bulunmamaktadır. Sperm analizi meni miktarı, sperm sayısı, hareketlilik kabiliyeti ve morfolojisi hakkında bilgi verir, bu analizlere göre de ek olarak kişinin hormonal ve genetik değerlendirmesi yapılabilir. Semen analizinde sperm sayısının az olmasına oligozoospermi, sperm hareketliliğinin bozuk olmasına astenozoospermi, morfolojisinin bozuk olmasına teratozoospermi ve sperm görülmemesi yani menide hiç bulunmamasına azoospermi denilmektedir."

- "Varikosel her 10 erkekten birinin sorunu"

Kısırlıkta ilaç veya cerrahi tedavi yöntemlerine de değinen Arıkan, takviye ilaçlar ve bazı hormon düzenleyici tedaviler ile hastalara fayda sağlanabildiğini ancak varikosel ve azoospermi tespit edilen hastalarda cerrahi müdahale gerekebildiğini bildirdi.

Cerrahi tedavi gereksinimi olan özellikli iki hasta grubu bulunduğunu dile getiren Arıkan, bunlardan birincisinin "varikosel", diğeri ise "azoospermi" tespit edilen hasta grubu olduğunu ifade etti.

Erkeklerde infertiliteye en sık sebep olan rahatsızlığın "varikosel" olduğunu ve tedavisinin cerrahi yöntemlerle mümkün olduğunu bildiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Özellikle sperm analizinde bozukluk tespit edilmiş, açıklanamayan infertilitesi olan veya yardımcı üreme teknikleri planlanan hastalarda başarıyı arttırdığı için varikosel cerrahisi önermekteyiz. Son dönemlerde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları görüldüğü için mikroskopik yöntem öneriliyor. Kasıktan yapılan küçük bir kesi ile işlem yapılır ve hastalar 1 gün sonra günlük aktivitelerini yapabilir."

Arıkan, azoospermik hastalarda ise meni kanallarında tıkanıklık varsa bu kanalları onarma ile tedavi gerçekleştirilebildiğini ancak çoğu zaman bunun mümkün olmadığını ifade ederek, "Bu durumda epididimden veya testisten mikroskopik yöntemle sperm elde edilebilir. Tıkanıklık olmamasına rağmen azoospermi olan hastalarda hormonal eksiklik var ise hormon tedavisi ile rahatlıkla 6 -12 ay içinde sperm elde edilebilir. Yine genetik sorun nedenli azoospermilerde de mikroskopik yöntemle sperm elde etme şansı ve çocuk sahibi olabilme söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

