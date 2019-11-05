Haberler » Güncel » Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

05.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:17Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7'inci ayında sancılandı. İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, dünyaya getirdiği ikinci bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Bahar Bayraktar'ın cenazesi Arsuz'un  Gözcüler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Kalp Krizi, Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 İspanya, eski Katalan Bakan Ponsati hakkında yakalama emri çıkardı
18:48 Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret
18:48 Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu
18:48 İşkur Müdürü Yalçın'dan istihdam artışı açıklaması
18:47 Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
17:08 Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz
5.11.2019 18:50:28