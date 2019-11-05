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Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

Hatay'da öğretmen Bahar Bayraktar, 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin öldüğünü öğrenince fenalaştı. Genç öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

05.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:33

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

EVLADININ ACISINI YÜREĞİ KALDIRMADI

Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7'inci ayında sancılandı. İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, dünyaya getirdiği ikinci bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bahar Bayraktar'ın cenazesi Arsuz'un Gözcüler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA


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