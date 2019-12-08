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Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.

08.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:15Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor
'in ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Abi, ineğinin 15 gün erken doğum yapması üzerine, buzağıyı evin odasına alarak sobanın yanında süt ile beslemeye başladı. Hayvanlarına önem verdiğini belirten Ahmet Abi, ineğinin kendi hesaplamalarına göre 15 gün erken doğum yaptığını söyledi. Abi, "Buzağı, erken doğum nedeniyle ayağa kalkamıyor. Burada havalar soğuk olduğu için buzağının ahırda olması hayvanı olumsuz etkileyecekti. Onun için buzağıyı odaya alıp, sobanın önünde beslemeye başladım. Hayvanlarıma çok önem veriyorum. Birisi hastalandığında veteriner getirip hemen tedavi ediyorum" dedi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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