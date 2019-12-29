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Erken doğan kuzuya bebek gibi bakıyorlar

Gaziantep'li Bilben ailesi erken doğan yavru kuzuya bir bebek gibi bakarak biberonla besliyor.

29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:51 Erken doğan kuzuya bebek gibi bakıyorlar
'li Bilben ailesi erken doğan yavru kuzuya bir bebek gibi bakarak biberonla besliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi beyler mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bilben'in koyunu erken doğum yaptı. İkiz doğum yapan koyunun yavrulardan biri öldü diğeri altında kalarak hastalandı. Kuzusuna bir bebek gibi bakan Mehmet Bilben, Kuzuyu biberonla besliyor. Bilben, Normalde 5 ay gibi bir süre sonrası doğum yapan koyunların 4,5 ay gibi erken bir sürede doğum yaptığını, bu yüzden de yavrunun zayıf kaldığını belirterek, "Elimde duran kuzu yaklaşık bir haftalık normal doğumdan 30 gün erken dünyaya geldi. Koyunum İkiz doğum yaptı. diğer yavru doğum esnasında öldü, bunu da biz bir haftadır evde biberonla besliyoruz. kendine geldi bugün yürümeye başladı. Bundan sonra annesini besleyecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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